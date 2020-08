Barockes Konzert im Schussenrieder Bibliothekssaal

Im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried findet am Sonntag, 9.August, anlässlich der Barockwoche um 17 Uhr ein Konzert statt. Das musikalische Trio besteht aus Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf, Sarah Baranja und Manuela Stolz. Aufgeführt werden bekannte und unbekannte Sonaten, Sonatensätze und andere Werke aus der Zeit des Barock in der Triobesetzung Violine, Oboe und Klavier/Orgel, aber auch in unterschiedlichen Duettbesetzungen wie auch im solistischen Vortrag. Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf wird dazu Interessantes und Wissenswertes zur Barockzeit wie auch zu den Werken erzählen.

Violinistin Sarah Baranja erhielt bereits mit 5 Jahren Geigenunterricht. Die 33-jährige Geigerin hat 2013 an der Staatlichen Musikschule Trossingen ihr Schulmusikstudium mit dem Hauptfach Violine abgeschlossen. Nach ihrem Studium der katholischen Theologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen begann sie 2016 ihr Referendariat in den Fächern Musik und katholische Religion. Seit 2017 ist sie Lehrerin am Gymnasium Ochsenhausen. Außerdem leitet sie den Kirchenchor Dürmentingen und ist als Konzertmeisterin im Orchester Sankt Magnus tätig.

Oboistin Manuela Stolz erhielt Unterricht bei Anja Tamaru-Solle (Theater Ulm) sowie bei Irene Reise (Stuttgarter Philharmoniker). Neben dem Spiel bei symphonischen Blasorchestern, verschiedenen Kammermusik-Ensembles und diversen Auftritten in der Kirche bildet sie sich regelmäßig in verschiedenen Workshops mit namhaften Dozenten fort. Insbesondere ist sie mit Matthias Wolf solistisch aktiv und spielt im Orchester Sankt Magnus.

Matthias Wolf erhielt als Schüler des Internats Salvatorkollegs Bad Wurzach ersten Klavier- und Orgelunterricht. In dieser Zeit war er auch Solist und Mitglied des Schülerchors und Mitglied im Landesjugendchor Baden-Württemberg. Sein Studium der Kirchenmusik absolvierte er an der Kirchenmusikschule Rottenburg. Seit 1989 ist er hauptberuflicher Kirchenmusiker an der Sankt Magnuskirche Bad Schussenried. Darüber hinaus ist er Dekanatskirchenmusiker für das Dekanat Saulgau sowie den Dekanatsbezirk Riedlingen-Bussen im Dekanat Biberach, seit 2008 auch geschäftsführender Dekanatskirchenmusiker im neu geschaffenen Dekanat Biberach. Aufgrund seiner Verdienste um die Kirchenmusik wurde er 2016 durch Bischof Gebhard Fürst zum Kirchenmusikdirektor ernannt.