Die „schönste Dorfkirche der Welt“ in Steinhausen bei Bad Schussenried muss saniert werden. Was liegt da näher, als den prächtigen Kirchenraum für ein Wohltätigkeitskonzert zu nützen, dessen Erlös der Kirche zugute kommt? Der Förderverein hat den Kammerchor Tritonus unter der Leitung von Klaus Brecht und die Organistin Verena Westhäußer hierfür gewonnen.

Dabei hatten sich der Verein und dessen Vorsitzender Dietmar Jehle zusammen mit der Gaststätte Linde etwas Besonderes einfallen lassen: Denn wer wollte, konnte vor dem Konzert in der „Linde“ ein leckeres Barock-Menü genießen. Es war in Speisenauswahl und Rezeptur der Barockzeit nachempfunden, so zum Beispiel die Vorspeise mit „wildem Salat mit Blüten“ oder der „Gerstensuppe mit gebähtem Brot“. Der Erlös für die Barockkirche steht noch nicht fest.

Der Chor führte sein Programm „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ auf, betitelt nach dem gleichnamigen Lied von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dazwischen spielte die Organistin Solostücke. Den Anfang machte die Organistin mit dem Präludium in G-Dur von J. S. Bach, das mit seinen Sechzehntel-Spielfiguren und dem immer wiederkehrenden Auftakt-Motiv ein ideales Anfangsstück war.

Lautmalerische Wiederholungen

Der Chor, wegen der Orgelbegleitung zunächst auf der Empore postiert, sang von dem polnischen Komponisten Joszef Swider das Stück „Wie Weihrauch steige mein Gebet“, bei dem, ganz lautmalerisch, die sich oft wiederholende Textzeile musikalisch nach oben bewegt. Zwei Sopranistinnen und eine Altistin aus dem Chor sangen danach im Altarraum mit wunderbar klingenden Stimmen das Terzett „Hebe deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ von Mendelssohn. Danach erklang vom französischen Komponisten Jacques Berthier das eindringlich deklamierte „Laudate Dominum“.

Während die Organistin das Finale aus der Orgelsonate „Vater unser“ von Mendelssohn spielte, begab sich der Chor in den Altarraum. Diesen Ortswechsel nutzte der Fördervereinsvorsitzende Jehle und bedankte sich bei den Musikern für ihre Bereitschaft, das Benefizkonzert zu gestalten.

Von Urmar Sisask aus Estland hörte man nun das a cappella gesungene „Deo gratias“. Bei diesem kompositorisch hochinteressanten Stück intoniert der Bass in einem immer wiederkehrenden Ostinato das Wort Halleluja, während die Tenöre einen Kontrapunkt dazu singen und die Frauenstimmen das Deo gratias ausschmücken, bis der Bass mit seinem Halleluja übrigbleibt.

Gegen den Strich gebürstet

In diesem Chorblock kam derselbe Komponist noch zweimal zu Gehör, mit „Gloria tibi, Domine“, bei dem er das Wort Gloria und Domine rhythmisch gegen den Strich bürstet und die ansonsten tunlichst zu unterlassende Betonung der Schlussvokale explizit hervorhebt und somit ein mitreißendes Stück schuf, ebenso wie beim „Laudate Dominum“ mit seinen deutlichen Deklamationen. Es ist das große Verdienst des Chors mit seinem Leiter Klaus Brecht, dass ein so vielfältiges Programm vom Frühbarock bis in die Neuzeit dargeboten wurde, in Kombination mit hervorragender Chorarbeit und Stimmkultur der Register. Es stimmten auch Details wie gemeinsames Abphrasieren, Dynamikgestaltung, Ausgleich der Stimmen und das Hören aufeinander.

Auch das „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Johann Herrmann Schein war mit dem strahlendem Sopran und dem Ausnützen des Klangraums des hinteren Altarraums ein Glanzlicht. Von Christopher Tambling erklang das Orgelstück „Peasdown Pastorale“. Romantik pur war bei „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ und dem wunderbaren achtstimmigen „Denn er hat seinen Engeln“ aus dem „Elias“ von Mendelssohn, ebenso beim „Locus iste“ von Anton Bruckner zu hören.

Vom „Steinhauser Wallfahrtslied“ hörte man lange nichts, bis es in jüngster Zeit wiederbelebt wurde. Verena Westhäußer gestaltete abwechslungsreiche Improvisationen über dieses Lied. Zum Schluss kam noch John Rutter mit „The Lord Bless You“ und das strahlende „Hallelujah“ aus dem „Messias“ von G. Fr. Händel zu Gehör. Nach langem Applaus wurden die Zuhörer mit den Zugaben „Der Mond ist aufgegangen“ und „Guten Abend, gut Nacht“ von J. Brahms in den Sommerabend entlassen.