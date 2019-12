Ein festliches Konzert für Trompete und Orgel geben Claude Rippas und Friedrich Fröschle am zweiten Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 26. Dezember) von 16 Uhr an in der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried. Eserklingen barocke Trompetenmusik und weihnachtliche Orgelwerke unter anderem von A. Vivaldi, J. S. Bach, F. Schubert, L. Daquin und A. Guilmant.

In der „schönsten Dorfkirche der Welt“, wie die Wallfahrtskirche St. Peter und Paul oft genannt wird, kommt diese Musik besonders zur Geltung. Denn dieser Ort verbindet barocke Architektur und einen besonderen Raumklang.

Der renommierte Trompetenvirtuose Claude Rippas ist Professor in Zürich. Außer Trompete spielt er auch Flügelhorn. Der Kirchenmusikdirektor Friedrich Fröschle ist Ulmer Münsterorganist i. R., gibt jedoch weiter Konzerte.