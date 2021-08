Barocke Köstlichkeiten mit zwei Trompeten und Orgel

Ein Barockkonzert für Orgel und Trompete erklingt am Samstag 14. August, 20 Uhr, in der Wallfahrtskirche Steinhausen (bei Bad Schussenried) und am Sonntag, 15. August, 16 Uhr, in der Basilika Ottobeuren.

Seit über 20 Jahren konzertieren die beiden Profimusiker Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser gemeinsam. Ganz im Stil der Barockzeit ist auch die in dieser Epoche komponierte Musik prunkvoll, pompös und glanzvoll. Das Konzert umfasst Kompositionen für (Piccolo-)Trompeten von Georg Friedrich Händel, Tomaso Albinoni und Antonio Vivaldi. Dazu gibt es eine Orgelimprovisation und einen Bolero für Orgel von Gregor Simon.

Die Konzerte finden unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen statt. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Hermann Ulmschneider hat Trompete am Konservatorium in Feldkirch studiert und sich neben seiner Arbeit als Instrumentallehrer an den Musikschulen in Lindau und Bad Wurzach einen Namen als Solist und Trompetenvirtuose gemacht. Er ist Solist verschiedener Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Sein Partner Tobias Zinser studierte am Konservatorium in München und ist inzwischen, nach etlichen Auftritten mit internationalen Orchestern als Trompetenlehrer, stellvertretender Musikschulleiter, Instrumentalist und Dirigent tätig. Er leitet die Stadtkapelle Wangen/Allgäu und die Kreisjugendmusikkapelle Biberach und widmet sich der sinfonischen Blasmusik.

Nach hauptberuflicher Dekanatskantorentätigkeit ist Gregor Simon heute freiberuflicher Organist, Chorleiter und Komponist. Seine Kompositionen wurden mehrfach ausgezeichnet und veröffentlicht. Als Kustos betreut er die historische Holzhey-Orgel im Münster in Obermarchtal. Seit 2017 konzertiert er regelmäßig mit den Trompetern Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser.