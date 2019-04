Der Schussenrieder Gemeinderat hatte im Juni 2018 mehrheitlich beschlossen, den Zellersee in eine Badestelle umzuwandeln. Dieser Beschluss wird nun umgesetzt. Das Zellerseebad öffnet am 1. Mai seine Türen und ist nun kein Freibad mehr. Das bedeutet: Der Eintritt ist frei, das Bad hat länger offen. Jeder Gast badet nun auf eigene Gefahr. Darauf weist die Stadt kurz vor Saisonbeginn ausdrücklich hin.

Für die Umwandlung waren und sind für die Stadt Bad Schussenried einige Vorbereitungen zu treffen. Die Attraktionen auf dem Wasser müssen verschwinden. Die Duschen, Umkleidekabinen, Toiletten und Schließfächer bleiben erhalten. Bei guter Witterung ist die Eröffnung der Badestelle zum 1. Mai vorgesehen. Dabei gilt künftig: Baden auf eigene Gefahr. Eine dauerhafte Aufsicht wird es nicht mehr geben und soll nur noch als Service zu den Spitzenzeiten angeboten werden. Hier hat sich der Gemeinderat für eine Badeaufsicht von werktags Montag bis Freitag 13 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr ausgesprochen.

Die Stadt Bad Schussenried weist in diesem Zusammenhang auch daraufhin, dass der Zellersee unterschiedlichste Wassertiefen aufweist. Auch sind Flachwasserbereiche vorhanden, in denen das Einspringen kopfüber schwere Verletzungen zur Folge haben können. Vor Ort wird durch eine entsprechende Beschilderung auf diese Gefahren hingewiesen. Darüber hinaus regelt eine Haus- und Badeordnung die Nutzung der Badestelle.

Das Gastronomieangebot soll verbessert werden. Die Familie Kemmler, die bereits in der vergangenen Saison einen Imbisswagen im Zellersee betrieben hat, zieht in das Bestandsgebäude und bieten neben dem bisherigen Angebot zukünftig auch Kaffee und Kuchen an. Dies wurde unter anderem auch von der Arbeitsgruppe Zellersee, die aus engagierten Bürgern aus Bad Schussenried besteht, so gewünscht.

Umkleidekabinen können für 15 Euro und Schließfächer für 12 Euro für die gesamte Saison gemietet werden. Ansprechpartner ist hierfür das Bürgerbüro im Rathaus Bad Schussenried zu den üblichen Öffnungszeiten.