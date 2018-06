Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried sind weiterhin nicht zu bremsen. Durch den souveränen 9:0-Heimerfolg gegen den TC BW Rottweil 1897 verteidigte der TCS die Tabellenführung. Nach drei Spieltagen schlägt eine Matchbilanz von 26 Siegen und einer Niederlage für die Schussenrieder zu Buche.

Am Vortag der Begegnung war man sich im TCS-Lager noch nicht ganz sicher, ob man das Match gegen die vor dem Spieltag ebenfalls noch ungeschlagenen Rottweiler für sich entscheiden kann. Schussenrieds Nummer eins Dominik Böhler, war noch beim 15 000-Dollar-Turnier in Kaltenkirchen bei Hamburg im Halbfinale im Einsatz, wo er sich knapp in drei Sätzen gegen Marvin Möller (DM-Finalist von 2017 in Biberach) geschlagen geben musste. Für die Schussenrieder war die Niederlage von Böhler nicht ganz unwichtig, denn nur so konnte er für den TCS gegen Rottweil aufschlagen.

Die Gäste mussten noch kurz vor Spielbeginn auf ihren slowakischen Spitzenspieler, Robert Gasparetz, verzichten und konnten nur zu fünft antreten. Somit mussten die Rottweiler jeweils eine Position nach vorn rücken, die Paarungen wurden dadurch durcheinandergewirbelt. Infolgedessen kam es in der ersten Runde zu folgenden Begegnungen: An Position zwei spielte Linus Erhart gegen Philipp Mayer, an Position vier Michael Walser gegen Andreas Sauter und an Position fünf Gabriel Pfanner gegen Kay Huber-Winter. Erhart bestimmte die Partie und gewann trotz der Aufgabe seines Gegners beim Stand von 6:4 und 3:0 verdient. Walser zeigte seinem Rottweiler Kontrahenten seine Grenzen auf und siegte souverän (6:2/6:1).

Das Match zwischen dem Deutsch-Österreicher Pfanner und Huber-Winter aus Rottweil war etwas umkämpfter, doch letztendlich setzte sich die druckvolle Spielweise des Schussenrieders durch (6:4/6:3).

Gaissert gewinnt letztes Einzel

In der zweiten Runde holte Bernd Elshof den Punkt kampflos. Böhler bezwang Florian Mayer deutlich (6:2/6:3). Im letzte Einzel des Tages siegte Gaissert gegen Rottweils Kapitän Andre Keller klar (6:4/6:1).

Somit stand es nach den Einzeln 6:0, die Doppel wurden nur noch formhalber gespielt. Der siebte Punkt ging kampflos an die Schussenrieder. Erhart/Pfanner besorgten das 8:0 gegen Philipp Mayer und Andre Keller (6:3/6:4). Noch deutlicher gewannen Gaissert/Walser gegen Florian Mayer und Kay Huber-Winter (6:2, 6:1).

Das nächste Spiel bestreitet der TCS nun am kommenden Sonntag, 1. Juli, wenn man beim TC Schorndorf 1902 zu Gast ist. Die Schorndorfer waren zu Beginn der Saison ein Meisterschaftsfavorit, jedoch patzten sie gleich im ersten Spiel beim 4:5 gegen Rottweil. Somit werden die Schorndorfer heiß sein, um noch eine realistische Chance auf den Aufstieg in die Württembergliga zu haben. Spielbeginn in Schorndorf ist um 10 Uhr.