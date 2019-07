Bad Schussenried verlangt 220 bis 250 Euro pro Quadratmeter

Im neuen Wohngebiet St. Martinsesch in Bad Schussenried wird der Quadratmeter erschlossene Fläche zwischen 220 und 250 Euro kosten. Das ist der bislang höchste Verkaufspreis in Bad Schussenried. Dies beschloss der neu formierte Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend.

In dem größten Neubaugebiet in Bad Schussenried unweit der Klosteranlagen sollen 70 Wohneinheiten entstehen. Bislang gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell 207 Interessenten, davon lebt rund die Hälfte nicht in Bad Schussenried. Hinzu kommen 13 Interessenten, denen wegen einer gewerblichen Ansiedlung ein verbindliches Bauplatzangebot zugesichert wurde.

Neben dem Verkaufspreis einigte sich das Gremium auch darauf, dass die künftigen Bauherren eine Finanzierungsbestätigung einer europäischen Bank in Höhe von 500 000 Euro vorlegen müssen. Ebenso wurde ein Bauzwang von drei Jahren festgelegt, auch um potenziellen Spekulanten einen Riegel vorzuschieben.

Guten Lage nah am Zentrum

„Das ist heute ein guter Tag“, begann Bürgermeister Achim Deinet seine Ausführungen. Nach zähen und langwierigen Verhandlungen mit dem Land sei es gelungen, in exponierter Lage der Stadt ein Neubaugebiet vorzusehen. „St. Martinsesch entsteht in ruhiger Umgebung und doch mit direkter Anbindung zur Innenstadt“, führte Deinet aus. Seit Anfang vergangenen Jahres seien umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig gewesen, die demnächst abgeschlossen werden können. So wurden auch alle nötigen Breitbandleitungen verlegt.

Die bisherigen Selbstkosten der Stadt bei der sogenannten Außer-Haus-Finanzierung durch zwei Banken liegt nach Angabe von Stadtkämmerer Carsten Kubot bei insgesamt elf Millionen Euro. Das entspricht 203 Euro pro Quadratmeter. Davon seien rund zehn Prozent für naturschutzrechtliche Maßnahmen notwendig.

Schon im Herbst sollte mit der Vermarktung begonnen werden, allerdings konnte sich der Gemeinderat nicht auf das von der Verwaltung vorgeschlagene sogenannte Windhundverfahren einigen. Der Beschluss darüber wurde auf die nächste Sitzung nach der Sommerpause am 18. September verschoben. Das Windhundverfahren sieht vor, dass die Vergabe nach Eingang der Bewerbung erfolgt. Alle Interessenten werden zu einem von der Verwaltung festgelegten und nicht bekannten Termin angeschrieben. „Dieses Verfahren finden wir – auch rechtlich gesehen – die beste Lösung“, sagte der Sprecher der Freie-Wähler- Fraktion, Wolfgang Dangel.

Bonus für Einheimische umstritten

Annemarie Vollmar und Peter Vollmer (Bürgerliche Wähler Liste) sprachen sich jedoch dagegen aus und favorisieren eher ein Punktesystem, das die einheimische Bewerber bevorzugt behandelt, wie es auch in vielen umliegenden Gemeinden praktiziert wird.

Bürgermeister Deinet machte klar, dass er auf das Windhundverfahren setze, zumal sich auch durch die Preisgestaltung die Bewerberzahl nach seiner Erfahrung deutlich reduzieren werde. „Am Ende gehe ich aufgrund der Nachfragesituation von einem Vermarktungszeitraum von vier bis sechs Monaten aus.“ Insgesamt befürworten beide Ratsfraktionen diese Planung. „Wir sollten möglichst bald mit dem Verkauf beginnen, um die Außer-Haus-Finanzierung sukzessive abbauen zu können“, sagten Dangel und Vollmer übereinstimmend.