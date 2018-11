Bad Schussenried unterliegt zum Saisonstart Titelfavorit

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried sind mit einer Niederlage in die Winterhallenrunde gestartet. Der TCS kassierte in der Württembergstaffel, der höchsten Liga in Württemberg, eine 1:5-Niederlage beim Titelfavoriten TC Oberstenfeld und steht damit aktuell am Tabellenende.

In der ersten Einzelrunde gingen für die Schussenrieder Tobias Rief (an Position zwei) und Bernd Elshof (4) an den Start. Der TCS-Zugang aus Birkach (bei Stuttgart) traf auf den Linkshänder Julian Schöller. Bei seiner Premiere für die Schussenrieder zeigte der Nachwuchsspieler des Württembergische Tennisbunds (WTB) eine sehr ordentliche Leistung auf dem schnellen Teppichbelag in Oberstenfeld. Schlussendlich unterlag er in zwei Sätzen (5:7, 6:7). TCS-Spielertrainer Bernd Elshof hatte es mit Patrick Kienzle zu tun und führte schon deutlich mit 6:1 und 5:2, ehe er es noch mal etwas spannend machte. Beim Stand von 5:3 vergab Elshof drei Matchbälle, konnte sich aber am Ende mit 7:6 auch im zweiten Satz durchsetzen.

In der zweiten Runde spielten Michael Walser (1) und David Gaissert (3). Walser war gegen Anton Kirill gefordert und verlor mit 4:6 und 5:7. Dabei vergab das Schussenrieder Eigengewächs beim Stand von 5:3 in Satz zwei leichtfertig einen Satzball. Gaissert spielte gegen Steffen Gundermann, den er schon aus mehreren Vergleichen in der Vergangenheit kannte. Dies half diesmal aber nichts, der Schussenrieder verlor mit 4:6 und 4:6.

Somit stand es nach den Einzeln 1:3 aus Sicht des TCS und die Schussenrieder mussten beide Doppel klar in zwei Sätzen gewinnen, um noch eine theoretische Chance auf den Sieg zu haben. Das Zweier-Doppel bildeten Elshof und Gaissert. Letzterer war schon im Einzel durch eine starke Erkältung gehandicapt und konnte nach dem ersten Satz nicht mehr weiterspielen. Schussenrieds Einser-Doppel mit Walser und Rief hatte mit 3:6 und 5:7 das Nachsehen.

Das nächste Spiel bestreitet der TC Bad Schussenried am Samstag, 19. Januar (16 Uhr), zu Hause gegen den TC Hirschlanden.