Bad Schussenried tritt beim Stadtradeln an

Auf dem Marktplatz in Bad Schussenried fällt am Dienstag, 17. Mai, um 17.30 Uhr der Startschuss zur Stadtradelaktion. Dieser Termin ist laut Mitteilung gleichzeitig das Warm-Up zur „Tour de Barock“. Die Volksbank Ulm/Biberach spendet anläßlich dieser Aktion für jeden Teilnehmer zugunsten eines guten Zwecks. Nach dem Startschuß besteht die Möglichkeit, sich einer von den Guides des Radtreffs des RMSV Bad Schussenried geführten Tour anzuschließen.

Die Stadt nimmt bereits zum dritten Mal an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil. Interessierte können sich noch bis zum Ende der Aktion unter www.stadtradeln.de/bad-schussenried anmelden und ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer für Bad Schussenried zu sammeln.

Radfahrerinnen und Radfahrer können Bad Schussenried dabei unterstützen, fahrradfreundlicher zu werden. Mit der Meldeplattform „RADar!“ haben sie die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.

Mit der Stadtradeln-App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen.