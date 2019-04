Am kommenden Wochenende wird sicherlich der 600. Saisontreffer in der Fußball-Bezirksliga Donau fallen. Bisher sind es 597 Tore. An der Tabellenspitze hat es inzwischen einen Wechsel gegeben. Die TSG Ehingen hat den FV Bad Schussenried abgelöst, der zuletzt zweimal in Folge nicht siegen konnte. Die Verfolger aus Neufra und Uttenweiler stehen in Rottenacker und Laiz vor lösbaren Aufgaben. Bad Schussenried empfängt Hundersingen.

FV Bad Schussenried – SF Hundersingen (Sonntag, 15 Uhr). Der FV Bad Schussenried ist zuletzt ein wenig ins Straucheln gekommen. Ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen beiden Partien sind für die Meisterschaftsansprüche zu wenig. Mit den Sportfreunden Hundersingen kommt das beste Offensivteam (56 Tore) zum Tabellenzweiten. Die Gäste denken gerne an das Jahr 2017 zurück. Damals gab es einen 6:0-Sieg für die Hundersinger.