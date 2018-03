In der Hoffnung, mal wieder einen kompletten Spieltag zu erleben, freuen sich die Clubs der Fußball-Bezirksliga Donau und die Fans auf den 20. Spieltag. Die Belastungen in den nächsten Wochen werden steigen, wenn die zahlreichen Nachholspiele anstehen (SZ berichtete). Drei von den vier Spitzenmannschaften (Mengen, Neufra, Uttenweiler) müssen auswärts ran. Der Nutznießer könnte Rottenacker sein. Die Heimaufgabe gegen Schelklingen scheint lösbar zu sein. Am Tabellenende müssen die drei am stärksten gefährdeten Mannschaften aus Bad Saulgau, Ebenweiler und Bad Buchau daheim punkten.

FV Bad Schussenried – FC Mengen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:5). Der Gastgeber pausierte am vergangenen Wochenende. Der Platz am Zellersee war noch nicht bespielbar. So konnte gegen Buchau nicht gepunktet werden. Der FC ist auch nach 17 Spielen immer noch unbesiegt. Die Heimbilanz des Gastgebers (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) sieht nicht so aus, als könnten die Violetten den Mengern Angst machen. Ansonsten ist die Bilanz der Kontrahenten ziemlich ausgeglichen. Acht Treffer wie im Hinspiel wird es dieses Mal wohl nicht geben.