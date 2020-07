Bad Schussenried spielt um den Meistertitel

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried spielen am kommenden Sonntag, 12. Juli, ab 10 Uhr zu Hause gegen den TV Reutlingen II um den württembergischen Meistertitel 2020. Durch den erneut souveränen 9:0-Auswärtssieg beim TC Schorndorf blieben die Schussenrieder in der Württembergliga ebenso wie die Reutlinger weiterhin ungeschlagen.

Der Sieger des „Endspiels“ um den Titel darf sich nicht nur württembergischer Meister nennen, sondern hat dann am Samstag, 15. August, die Chance beim Aufstiegsspiel gegen den hessischen Meister in die Regionalliga Südwest aufzusteigen. Eine weitere Motivation für den TCS dürfte es sicherlich sein, dass das Aufstiegsspiel dann auf heimischem Boden ausgetragen werden würde.

Von Beginn an spielbestimmend

Beim Auswärtsspiel in Schorndorf waren die Schussenrieder von Beginn an spielbestimmend. Die ersten Einzelpartien bestritten für die Gäste Jakob Sude (an Position zwei), David Gaissert (4) und Bernd Elshof (6). Sude gewann gegen Igor Kolaric 6:2 und 6:0, Gaissert gegen Eric Geiger 6:1 und 6:2 und Elshof gegen Kai-Sebastian Ganick 6:3 und 6:3. In der zweiten Einzelrunde gingen für Schussenried Dominik Böhler (1), Linus Erhart (3), Michael Walser (5) an den Start. Böhler siegt mit 6:2 und 6:1 gegen David Novotny, Erhart mit 6:1 und 6:0 gegen Denis Katzenwadel. Lediglich der Jüngste im Team, Michael Walser, musste gegen Schorndorfs Jakob Novotny kämpfen. Nach einem Rückstand von 2:6 und 0:3 setzte sich der Schussenrieder noch mit 6:4 und 12:10 im Match-Tiebreak durch.

In den abschließenden Doppel stellten die Schussenrieder schließlich die Partie auf 9:0. Böhler/Pfanner entschieden gegen Novotny/Novotny das Einser-Doppel mit 7:6 und 6:3 für sich, Erhart/Gaissert gewannen gegen Katzenwadel/Geiger mit 6:4 und 6:2 und Sude/Walser setzten sich gegen Kolaric/Ganick mit 6:3 und 6:3 durch.

Nun steht am kommenden Sonntag das finale Spiel in der Württembergliga an. Seit 1. Juli hat die Landesregierung die Corona-Vorschriften verändert und es dürfen sich wieder zusätzlich zu den Spielern und Betreuern 100 Zuschauer auf der Anlage befinden. Zudem hat das Vereinsheim des TC Bad Schussenried ebenfalls geöffnet.