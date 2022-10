Bad Schussenried setzt Energiesparmaßnahmen um

Seit 23.Juni gilt in Deutschland die Alarmstufe der Gasmangellage. Durch die Verordnungen der Bundesregierung müssen Politik, Verwaltungen, Unternehmen, aber auch Verbraucher die Gemeinschaftsaufgabe des Energiesparens angehen.

Nach Angaben der Verwaltung hat die Stadt Bad Schussenried bereits begonnen, verschiedene Maßnahmen umzusetzen. So wird die Lufttemperatur in allen öffentlichen Liegenschaften reduziert. Heizungen werden grundsätzlich auf 12°C heruntergefahren. Bei Nutzung der Räumlichkeiten werden diese auf 19°C hochgefahren. Ausnahmen sind die Schulsporthalle und die Stadthalle- hier wird die Temperatur bei 19°C gehalten, da diese von den Schulen genutzt werden. Allerdings werden alle Duschen bis voraussichtlich Ende April nicht mehr zur Verfügung stehen. Zudem werden keine weiteren Veranstaltungen in den Veranstaltungsräumen mehr stattfinden.

Um die Heizungen in den Ortsverwaltungen und im Rathaus abzusenken, werden auch Öffnungszeiten gekürzt. So wird das Rathaus in der ersten Januarwoche geschlossen, meldet die Verwaltung.

Großes Einsparpotential gibt es bei der Außenbeleuchtung: Zwischen 23 und 6 Uhr morgens werden bis auf sicherheitsrelevante Leuchten alle Lichter abgeschalten. Zudem wird die Beleuchtung am Zellersee Parkplatz über den Winter und am Metzgergässle Parkplatz ausgeschaltet. Um auf eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung nicht ganz zu verzichten, wird diese reduziert, aber nicht ganz ausgeschaltet.