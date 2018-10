Fast ein Drittel aller Saisonspiele sind in der Fußball-Bezirksliga Donau absolviert. An der Spitze entwickelt sich ein Zweikampf zwischen Uttenweiler und Schussenried. An diesem Wochenende treffen beide in Uttenweiler aufeinander. Der SV Sigmaringen hat sich am Mittwochabend, dank des zweiten Saisonsiegs in Folge beim 3:1-Erfolg gegen den FV Altshausen, vom Tabellenende gelöst. Neues Schlusslicht ist der FC Laiz.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried (Sonntag, 15 Uhr). Der Knaller des elften Spieltages. Uttenweiler demontierte zuletzt in Hohentengen den Gegner mit 4:0. Gegen den Tabellenzweiten wird es wohl nicht so einfach sein. Die Konkurrenz hofft auf die erste Saisonniederlage des Titelkandidaten. Gelingt dies Bad Schussenried, könnten die Violetten punktemäßig mit dem SVU gleichziehen. Am 12. Mai dieses Jahres siegte Bad Schussenried in Uttenweiler mit 3:1. Die Partie ist auch ein Vergleich der besten Offensive (FVS, 29 Treffer) mit der besten Defensive der Liga (SVU, 2 Gegentore).