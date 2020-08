Bad Schussenried macht Regionalliga-Aufstieg perfekt

Mit einem 6:3-Sieg vor heimischer Kulisse hat das Herren-Team des TC Bad Schussenried den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Südwest, der dritthöchsten Tennisliga in Deutschland, geschafft. Vor circa 350 Zuschauern und unter Einhaltung der dementsprechenden Corona-Regeln entwickelte sich das Aufstiegsspiel gegen den TC Bergen-Enkheim zu einem wahren Nervenkrimi.

In der ersten Runde traten für die Schussenrieder Jakob Sude (an Position zwei), David Gaissert (4) und Michael Walser (6) an. Sude spielte gegen Maik Steiner, erwischte keinen optimalen Start und lag zu Beginn gleich mit 0:2 zurück. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten fing sich die Nummer zwei der Schussenrieder wieder und gewann sein Match mit 6:4 und 7:6, was den ersten Punkt für den TCS bedeutete. Anders als Sude gelang Gaissert ein Start nach Maß. Im ersten Satz ließ der gebürtige Schussenrieder seinem Gegner, Caspar Schütze, keine Chance und sicherte sich diesen mit 6:1. Im zweiten Satz steigerte sich der Frankfurter Schütze und gewann diesen mit 6:3. Somit musste der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen. Gaissert spielte in diesem sein bestes Tennis und fertigte seinen Gegner mit 10:3 ab – 2:0 für Schussenried. Das letzte Einzel der ersten Runde spielte Michael Walser gegen Lorenz Heide. Der druckvoll spielende Frankfurter verlangte dem Schussenrieder Eigengewächs alles ab, indem sich die Ballwechsel immer wieder über einen längeren Zeitraum hinauszogen. Nach hartem Kampf musste sich Walser schlussendlich mit 4:6 und 6:7 geschlagen geben, damit verkürzten die Frankfurter auf 1:2.

Von Krämpfen geplagt

In der zweiten Runde spielten auf Schussenrieder Seite an der Spitzenposition Dominik Böhler, Linus Erhart (3) und Gabriel Pfanner (5). Böhler spielte gegen Igor Sijsling, die ehemalige Nummer 52 der Weltrangliste und früherer Doppelfinalist beim Grand-Slam-Turnier in Australien. Böhler zeigte eine beeindruckende Leistung, gewann den ersten Satz mit 6:4 und hatte beim Stand von 6:6 im zweiten Satz bei 6:5 im Tiebreak Matchball, musste sich aber am Ende noch unglücklich geschlagen geben. Durch Krämpfe geplagt, konnte der Schussenrieder den entscheidenden Match-Tiebreak nicht mehr mit voller Kraft zu Ende spielen und musste dann dem Niederländer den Sieg überlassen.

Der Österreicher im Team des TC Bad Schussenried, Linus Erhart, trat gegen Leon Hoeveler an. Lediglich im ersten Satz hatte der Dornbirner Probleme mit seinem Gegner, setzte sich aber folglich souverän mit 6:4 und 6:0 durch und sicherte somit die 3:2-Führung. Das letzte Einzel des Tages bestritt Gabriel Pfanner gegen Boris Klingebiel. Der Linkshänder der Frankfurter erwies sich für Pfanner als harter Gegner, der ihm alles abverlangte. Nach zwei nervenaufreibenden Satz-Tiebreaks setzte sich der Schussenrieder mit 7:6 und 7:6 durch und bescherte dem TCS eine 4:2-Führung.

Clever gewählte Doppelstrategie

Nun war klar, dass die Schussenrieder nur noch ein Doppel gewinnen mussten, um den Traum vom Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. Durch eine clever gewählte Doppelstrategie sollte dies auch gelingen. Das Schussenrieder Dreier-Doppel, Sude und Pfanner, landete einen souveränen Zweisatzsieg (6:4, 6:0) gegen Hoeveler/Schütze und machte damit den Aufstieg perfekt. Im Einser-Doppel unterlagen Böhler und Walser dem Frankfurter Duo Steiner und Klingebiel im Match-Tiebreak. Erhart und Gaissert im Zweier-Doppel profitierten von der Aufgabe ihrer Gegner Sijsling und Heide beim Stand von 5:7 und 5:4. Am Ende kannte der Jubel im Lager Schussenried keine Grenzen mehr und die Spieler feierten mit ihren Fans den historischen TCS-Aufstieg in die Regionalliga Südwest.

Nun spielt nach etlichen Jahren wieder eine Mannschaft aus Oberschwaben in einer der drei höchsten Ligen im deutschen Tennis. Der TC Bad Schussenried hatte 2010 noch in der Bezirksklasse I gespielt. Nun ist man im Verein gespannt, wie man sich in der Regionalliga Südwest schlagen wird. Große Veränderungen der Mannschaft sind nach Vereinsangaben nicht geplant.