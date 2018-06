Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben in der Oberliga zu Hause einen ungefährdeten 9:0-Derbyerfolg gegen die SF Schwendi gefeiert. Die Schussenrieder verteidigten damit den ersten Tabellenplatz.

In der ersten Einzel-Runde traten für den TC Bad Schussenried Linus Erhart, Michael Walser und Magnus Grewe an. In einem sehenswerten Einzel setzte sich Schussenrieds Nummer zwei, Linus Erhart, gegen Schwendis Philipp Staible mit 6:2 und 6:3 durch. TCS-Youngster Michael Walser spielte erneut an Position vier gegen Raphael Schuler und gewann souverän mit 6:1 und 6:2. Magnus Grewe bekam es an Position sechs mit Domink Jöchle zu tun. Grewe setzte sich mit 6:1 und 6:3 durch.

In der zweiten Einzelrunde gingen für die Schussenrieder an Dominik Böhler (an Position 1), David Gaissert (3) und Gabriel Pfanner (5) an den Start. Böhler spielte gegen den Italiener Tommaso Roggero und hatte im ersten Satz leichte Probleme, setzte sich aber schlussendlich verdient mit 7:6 und 6:2 durch. David Gaissert gewann gegen Tobias Mayr in drei Sätzen mit 7:5, 6:7 und 10:3. Im letzten Einzel des Tages trat Gabriel Pfanner gegen Lukas Ottenbreit an. Auch hier war der erste Satz umkämpft, den der Schussenrieder letztlich mit 7:6 für sich entscheiden konnte. Der zweite Durchgang hingegen ging dann deutlicher an den druckvoll spielenden Pfanner (6:1).

So stand es nach den Einzeln 6:0 und in den abschließenden Doppeln versuchten die Schwendier noch, den Ehrenpunkt zu ergattern. Die Schussenrieder ließen jedoch nichts mehr anbrennen: Böhler/Erhart ließen Mayr/Schuler keine Chance (6:1, 6:1). Gaissert/Elshof siegten ebenfalls souverän gegen Roggero/Jöchle (6:4, 6:3). Walser/Pfanner behielten gegen Staible/Ottenbreit mit 6:3 und 6:4 die Oberhand. Somit stand der 9:0-Heimerfolg für die Schussenrieder fest.

Am nächsten Sonntag, 24. Juni, erwartet die Schussenrieder ein stärkerer Gegner. Zu Gast ist auf der heimischen Anlage ab 10 Uhr der TC BW Rottweil 1897.