Bad Schussenried lädt ein zur Dinnertafel und zur langen Einkaufsnacht

Bad Schussenried veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die Dinnertafel und die lange Einkaufsnacht. Mitten auf der Wilhelm-Schussen-Straße wird eine 550 Meter lange Dinnertafel aufgebaut, an der am Samstag von 17 bis 24 Uhr Live-Bands spielen und Essen angeboten wird. Am Samstag, 2. Juni, öffnen ab 17 Uhr auch die Einzelhändler ihre Türen für die lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr. Mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Achim Deinet beginnt die Dinnertafel vor dem Rathaus mit der Band Brassabel. Zur Unterhaltung spielen zehn Live-Bands entlang der festlich gedeckten Tafel: Dazu zählen Rockfaces, Jonny Monet, Somersalt, Ossis, Ina Z, Unplaqued Prochecked, Earl & the Restless, Otto Frey, Jiggle and the Hairstylers und Swing-Time 4. Entlang der Genießermeile informieren 20 verschiedene Gewerbetreibenden über Trends und Produkte. Literarisches und frisches Popcorn gibt es in der Buchhandlung Eulenspiegel und am Ende des Tages rundet eine Lichtershow den Abend ab. Weitere Infos zur Einkaufnacht und der Dinnertafel gibt es online unter: www.ghv-bs.de Foto: Privat

Weitere Infos zur Einkaufnacht und der Dinnertafel gibt es online unter: www.ghv-bs.de Einklappen Ausklappen