Der FV Bad Schussenried hat in der Fußball-Bezirksliga Donau 3:1 gegen die SGM Blönried/Ebersbach gewonnen. Uttenweiler verlor in Riedlingen, Bad Schussenried ist jetzt Erster.

Die Violetten waren von Beginn an spielbestimmend. Der Doppelpack von Sebastian Wildenstein ebnete den Weg zum Sieg für die Hausherren. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Linus Weiß sorgte nur für wenig Unruhe beim Gastgeber. Stattdessen schlug der FVBS nur wenige Minuten später durch Felix Bonelli zurück und stellte so den alten Abstand wieder her. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Bad Schussenried einen Gang zurück und beschränkte sich auf die Verwaltung des Vorsprungs.

Blönried/Ebersbach agierte in den zweiten 45 Minuten zwar bemüht, fand jedoch kein Durchkommen. Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Wildenstein (20./25.), 2:1 Linus Weiß (40.), 3:1 Felix Bonelli (45.).