Bad Schussenried holt Punkt in Uttenweiler

Der SV Uttenweiler und der FV Bad Schussenried haben sich im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Donau vor einer Rekordkulisse von 650 Zuschauern mit 0:0 getrennt.

Die Zuschauer in Uttenweiler bekamen ein Spitzenspiel zusehen, in dem beide Mannschaften darauf bedacht waren, in der Defensive sicher zu stehen und dem Gegner wenig Raum und Möglichkeiten zu lassen. Aus dieser Herangehensweise beider Mannschaften entwickelte sich ein Spiel ohne viele Abschlussmöglichkeiten, letztlich gelang den Gästen über die gesamte Spieldauer kein einziger Torabschluss, was auch daran lag, dass Uttenweiler den Goalgetter der Gäste, Felix Bonelli, aus dem Spiel nahm. Der Gastgeber war über weite Strecken optisch überlegen, doch auch hier waren herausgespielte Torchancen Mangelware. In Durchgang eins konnte sich Uttenweiler zwar immer wieder über die Außenbahnen gut durchsetzen, oftmals aber klärten die aufmerksamen Gäste die gefährlichen Zuspiele gerade noch. Nach dem Wechsel stellten die Gäste etwas um und versuchten durch früheres Stören Uttenweiler in Bedrängnis zu bringen, doch der Gastgeber fand immer wieder Wege, das Spiel ohne gefährliche Ballverluste nach vorne zu bringen. Mitte der zweiten Halbzeit hatte der Tabellenführer die beste Phase, doch waren seine Abschlüsse zu unplatziert.