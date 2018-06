Bad Schussenried hat Rottenacker zu Gast

Langsam aber sicher geht es in die Endphase der Saison in der Fußball-Bezirksliga Donau. Der SV Uttenweiler hat jetzt schon mehr Punkte (60) auf der Habenseite als Vorjahresmeister Neufra (57) am Ende der Saison – und es sind noch 18 Punkte zu vergeben. In Mengen trifft der designierte Meister nun am 24. Spieltag auf die Mannschaft, gegen die Uttenweiler die bislang einzige Niederlage geschenkt hat. Am Tabellenende droht Munderkingen, Kirchen und Ennetach der Rücksturz in die Kreisliga A. Der FV Bad Schussenried hat Heimrecht gegen Rottenacker.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Samstag, 17 Uhr, Vorrunde: 0:5). Rang zwei ist für die Violetten in weite Ferne gerückt. 14Punkte Rückstand auf Altheim sind wohl nicht mehr aufzuholen. Die bisher erspielten acht Punkte in der Rückrunde sind dazu zu wenig. Noch schlechter sieht es beim Gast aus. Aus den acht Spielen der Rückrunde holte die Theuer-Elf nur zwei Punkte, Rang 16 in der Jahresrangliste. (mir)