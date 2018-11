Das Spitzenquartett der Fußball-Bezirksliga Donau ist am 16. Spieltag wieder im Gleichschritt marschiert. Der FV Bad Schussenried, der SV Uttenweiler, der FV Neufra und die TSG Ehingen fuhren Siege ein.

SV Hohentengen – FV Bad Schussenried 1:2 (0:0). Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Im Anschluss an den Seitenwechsel wurden auch die Göge-Kicker deutlich aktiver in der Offensive und drängten auf den Führungstreffer. Dieser gelang Manuel Sommer, der mit einem satten Flachschuss zum 1:0 traf. Die Antwort der Gäste erfolgte jedoch postwendend: Sebastian Wildenstein markierte nach einer Flanke das verdiente 1:1. In der Schlussphase sorgte Wildenstein dann sogar noch für den Siegtreffer nach einer Ecke. In den letzten Minuten untermauerten die Violetten nochmals ihre aktuell bärenstarke Form und brachten den Vorsprung mit einer konzentrierten Leistung über die Zeit. Tore: 1:0 Manuel Sommer (55.), 1:1, 1:2 Sebastian Wildenstein (58. , 78.). Z.: 150.