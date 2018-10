Der FV Bad Schussenried hat in der Fußball-Bezirksliga Donau 2:1 (0:1) gegen den SV Bad Buchau gewonnen.

Im Lokalderby waren die Gäste aus Bad Buchau zunächst überlegen und kontrollierten das Spielgeschehen. Den verdienten Führungstreffer erzielte Fabian Baur auf Vorlage von Luca Barta (36.). In der Folgezeit hatte das Team vom Federsee weitere Großchancen. In der zweiten Spielhälfte kippte die Spielverteilung und Bad Schussenried konnte mehr Akzente setzen. Mit langen Bällen auf Topstürmer Bonelli brachten sie so die Gäste immer wieder in Bedrängnis.

Der Ausgleich gelang Sebastian Wildenstein (77.). Dabei profitierte er von einem Missverständnis in der Buchauer Defensive, sodass er aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte. Kurz darauf legten die Hausherren nach, Patrick Baur erzielte auf Vorlage von Bonelli den Siegtreffer. Fazit: Eine zweigeteilte Begegnung, an deren Ende Bad Schussenried als glücklicher Sieger vom Platz ging.