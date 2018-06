Scharfen Vorwürfen ist Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet in der jüngsten Gemeinderatssitzung gegenübergestanden. Sowohl FUB- als auch BL-Fraktion nutzten am Donnerstagabend ihre Haushaltsreden, um grundsätzliche Kritik an Deinets Umgang mit dem Gremium und vor allem seine Äußerungen gegenüber der SZ im Jahresinterview zu üben.

Deinet hatte darin noch einmal auf die geplante Sanierung des Stadthallenvorplatzes und dem Zellersee-Projekt geblickt. Beide Vorhaben waren – in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Form – von der Mehrheit des Gremiums, darunter die Mitglieder von FUB und BL, abgelehnt worden. „Teile des Gemeinderats“, so Deinets Aussage, hätten die Verwaltung damals „lange ins Leere laufen lassen“. Dadurch habe die Stadt umsonst Grundstückskäufe getätigt und Planungskosten in die Vorhaben investiert. Außerdem seien bereits zugesagte Fördergelder verloren gegangen, weshalb sich die Stadt „zum Gespött des Regierungsbezirks gemacht“ habe.

In ihren Stellungnahmen dementierten FUB und BL diese Vorwürfe und betonten, von Anfang an mit offenen Karten gespielt zu haben. So habe die BL-Fraktion bereits in der vorangegangenen Haushaltvorberatung die Verwaltung aufgefordert, Unterhalt- und Folgekosten für das Zellersee-Projekt vorzulegen, so BL-Fraktionsvorsitzender Hans Steyer. Dies sei allerdings versäumt worden. „Wir sind der Meinung, dass auch Sie, wie im Übrigen jede Fraktion auch, zur Durchsetzung einer Gestaltungsidee um eine Mehrheit werben müssen, in dem Sie bestehende Bedenken entkräften und ausräumen und nicht übergehen“, wandte sich Steyer an Deinet. Und weiter: „Wir verstehen uns als Vertreter der Bürgerschaft und nicht als Erfüllungsgehilfen des Bürgermeisters. Und dann gibt es halt auch mal Mehrheitsbeschlüsse, die Ihnen, Herr Bürgermeister, nicht passen und an die Sie trotz anderer Meinung gebunden sind und die Sie ohne großes Lamento zeitnah umzusetzen haben.“

Dass Anfragen ignoriert und Ratsbeschlüsse zu spät umgesetzt werden, hatte zuvor auch FUB-Sprecher Alexander Eisele scharf kritisiert und Deinet zudem mangelnde Transparenz vorgeworfen: „Sie sitzen Beschlüsse aus, bringen gemeinsam mit dem ersten stellvertretenden Bürgermeister Ihre Strategien auf den Weg und setzen nur das um, was Ihnen ins Konzept passt. Informationen und Planungen kommen dann sehr spät und gefiltert in den Gemeinderat. Zu einem Zeitpunkt, wo man nicht mehr über Strategien sprechen kann. So werden der Gemeinderat und die Öffentlichkeit bewusst manipuliert.“

Auf einen Kommentar zu diesen und weiteren massiven Vorwürfen verzichtete Bürgermeister Deinet im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung.