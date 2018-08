Bürger dürfen städtische Obstbäume abernten

Die Stadt Bad Schussenried verschenkt die diesjährige Ernte ihrer Obstbäume. Wer bereit ist, auf eine Leiter zu klettern und die Früchte selbst zu ernten, kann das tun – nach Absprache mit der Stadtgärtnerei.

Dieser Sommer hat eine reiche Ernte hervorgebracht. Überall in der Region biegen sich die Äpfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume unter der Last ihrer vielen Früchte, auch in Bad Schussenried. Auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt stehen Dutzende Obstbäume, die der Stadt gehören. Dieses Jahr möchte die Stadt nun zum ersten Mal ihre Bürger bei der Ernte miteinbeziehen. „Jeder, der will, kann sich bei uns melden und das reife Obst an unseren Bäumen ernten“, erklärt Thomas Geng, Leiter der Stadtgärtnerei Schussenried.

Die Bäume stehen unter anderem auf dem Gelände des Kindergartens Spatzennest, rings um den Festplatz oder zum Beispiel in der Jahnstraße. Damit aber niemand aus Versehen Bäume aberntet, die sich in Privatbesitz befinden, bittet die Stadt darum, nicht einfach loszulegen, sondern sich vorab zu melden.

Zur Auswahl stehen Äpfel-, Birnen-, Mostbirnen-, Zwetschgen- und Mirabellenbäume. Die Mosterei Danner in Bad Schussenried hat sich laut Geng bereit erklärt, die Früchte anzunehmen und daraus im Tausch Saft oder Most zu machen. „Und wer keine hat, dem leihen wir auch eine Leiter aus oder was sonst noch benötigt wird“, verspricht Geng. Vor allem die Äpfel würden sich auch dazu eignen, eingelagert zu werden.

Und die Stadt geht sogar noch einen Schritt weiter: Wer will, kann sich auch über die Ernte hinaus um einen oder mehrere Bäume kümmern und ihn pflegen. Das könnte vor allem für jene Schussenrieder interessant sein, die gerne im Garten werkeln, aber keinen besitzen.