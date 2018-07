Die Chancen, den Klassenerhalt in der Landesligazu schaffen, sind für den FV Bad Schussenried wieder gestiegen. Die Violetten gewannen gegen den FC Isny mit 2:1 (0:0) und zogen in der Tabelle an den Allgäuern vorbei. Umjubelte Torschützen waren Ayar und Wolfgang Schlaucher.

Von unserem Mitarbeiter Michael Mader

„Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen und die drei Punkte auf dem Konto haben“, resümierte Wolfgang Schlaucher. Der Schussenrieder Mittelfeldmann hatte den Gastgeber mit seinem zehnten Saisontreffer nach einer guten Stunde in Führung gebracht. Wieder einmal hatte der Ex-Biberacher sehr sicher einen Foulelfmeter verwandelt, der an ihm selbst verwirkt worden war. „Sicher eines meines wichtigsten Tore, aber wir müssen jetzt in Allmendingen nachlegen“.

Aber alles wäre Makulatur gewesen, wenn nicht Ayar einen wahren Glücksmoment eines Fußballers hätte erleben dürfen . Fünf Minuten waren noch zu spielen im Zellerseestadtion. Isny hatte gerade durch Wagner – erneut nach einer Standardsituation – den 1:1-Ausgleich erzielt, als der Schussenrieder Einwechselspieler sich ein Herz fasste und den Ball aus 20 Metern im Tor versenkte. Das so genannte Sechs-Punkte-Spiel gegen den Tabellennachbarn war gewonnen, auch wenn die rund 250 Zuschauer noch um den Sieg bangen mussten, zumal Marco Müller schon mit einer gelb-roten Karte wegen zwei Fouls draußen saß.

„Heute hatten wir mal das nötige Glück, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat“, freute sich Schussenrieds Trainer Volkmar Hackbarth über den so wichtigen Dreier in diesem Spiel. „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand, mindestens den Relegationsplatz zu erreichen“. Begonnen hatten beide Teams das Spiel sehr nervös und brauchten nahezu die erste Hälfte, um in die Partie zu kommen. Torchancen waren vor der Pause Mangelware. Nach dem Wechsel wurde das Spiel besser, beide Mannschaften hatten sich auch auf den holprigen Platz eingestellt. Schussenried erhöhte die Schlagzahl und drängte auf die Führung, doch die Angriffsbemühungen blieben zu harmlos. Isny hatte sogar durch zwei Fernschüsse noch die besseren Möglichkeiten. Aber es blieb beim 0:0. Bis zur jenen 68.Minute, als Schlaucher plötzlich im Isnyer Strafraum auftauchte und zu Fall gebracht wurde.

Ein Elfmeter, den man geben kann, aber nicht geben muss. Schiedsrichter Gutzer tat dies und Schlaucher setzte den Ball in die Maschen. Buck und Daiber verließen danach den Platz. Hackbarth wollte den Druck nochmals verstärken. Der eingewechselte Steffen Zepf muss das 2:0 machen, doch er vergibt freistehend zu überhastet. Im Gegenzug dann der Ausgleich. Und dann doch noch das Happyend: Ayar schießt in Schussenried das Tor des Monats und der FVS wird von seinen Fans endlich mal wieder lautstark bejubelt.