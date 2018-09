Autor stellt Buch über heimatliche Traumziele vor

Thomas Kapitel stellt am Donnerstag, 20. September, in der Buchhandlung Eulenspiegel in Bad Schussenried sein Buch „Traumziele in Oberschwaben“ vor. Beginn ist um 19.30 Uhr, es gibt Musik und ein Gläsle zu trinken.

Wenn ein Schussenrieder ein Buch über Oberschwaben schreibt, dann kann man sicher sein, dass es „von innen“ kommt – und von Herzen. Für dieses Buch war es höchste Zeit, findet Thomas Kapitel: „Seit 18 Jahren war kein Reiseführer mehr speziell über Oberschwaben erschienen“, sagt der Autor. Er präsentiert seine Heimatregion so, wie er sie selbst am liebsten erlebt und was er persönlich Freunden und Reisenden empfiehlt, die hier zu Besuch sind. Sein Buch „Traumziele in Oberschwaben“ führt zu den Perlen des Barock, in die Naturwelten von Seen und Mooren, zu Bauernhaus- und Biermuseen, zu heiligen Bergen und fröhlichem Familienspaß. Thomas Kapitel hat alle sechs oberschwäbischen Thermalbäder getestet und die großen traditionellen Feste besucht. Dazu gibt’s eine Menge Insider- und Einkehrtipps und Vorschläge für kleine Wanderungen. Es gibt auch für Einheimische viel zu entdecken. Und es ist, wie zu erwarten, jede Menge Bad Schussenried und Umgebung drin.

Thomas Kapitel ist ein erfahrener Journalist und ausgewiesener Kenner seiner Heimat Oberschwaben. Er ist in Bad Schussenried aufgewachsen, hat in Biberach Abitur gemacht, in Tübingen und London Literatur und Linguistik studiert und war viele Jahre als leitender Zeitungsredakteur in Bad Saulgau und Ravensburg aktiv. 2003 gründete er in Bad Schussenried sein eigenes Presse- und PR-Büro „Kapitelhaus“. Er lebt und arbeitet seit 2012 in Friedrichshafen, schreibt für Gastronomie- und Tourismus-Magazine und ist Redaktionsleiter eines Lifestyle-Magazins.