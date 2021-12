Autofahrer liefern sich offenbar Rennen

Zwei Fahrzeuge sollen sich am Montag in Bad Schussenried ein Autorennen geliefert haben und dabei auch Fußgänger in Gefahr gebracht haben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW in der Wilhelm-Schussen-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Er bog in die Aulendorfer Straße ab. Wie Zeugen berichteten, soll er dabei zu schnell gewesen sein. Sein Auto schleuderte wohl über zwei Fahrstreifen in Richtung der Einmündung Kopfhausstraße. Dort lief ein 51-Jähriger. Der musste zur Seite springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Das Auto prallte gegen eine Betonmauer und beschädigte sie.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Laut der Zeugen soll ein weiterer BMW in dunkler Lackierung, in Form einer Limousine, eventuell aus der Baureihe E46, beteiligt gewesen sein. Möglicherweise habe sich der 19-Jährige mit ihm ein Rennen geliefert.