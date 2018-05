Die Polizei hat in Bad Schussenried und in Laupheim zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide hatten einen Rausch, außerdem wurden bei ihnen Drogen gefunden, heißt es im Polizeibericht.

Demnach erfolgte am Dienstagabend in Bad Schussenried eine Verkehrskontrolle. Gegen 22.45 Uhr hielten die Beamten in der Aulendorfer Straße einen Opel an. Schnell tat sich der Verdacht auf, dass der Fahrer betrunken ist. Tatsächlich zeigte der Alkoholtest einen Wert an der Grenze des Erlaubten. Doch fanden die Beamten bei dem 56-Jährigen auch Rauschgift: fast 100 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch und mehr als zehn Gramm Kokain. Die Polizisten beschlagnahmten die Gifte. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in Laupheim. In der Biberacher Straße stoppten sie einen Ford. Den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift steht, bestätigte ein Schnelltest. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Auch bei ihm fand die Polizei Rauschgift: wenige Gramm Cannabis. Er wird nun ebenfalls angezeigt.