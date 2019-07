Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei Bad Schussenried erlitten, nachdem ein Autofahrer ihn übersehen hatte. Gegen 16.30 Uhr kam ein 78-Jähriger mit seinemAuto aus Richtung Lippertsweiler. An der Kreuzung zur L 275 wollte er geradeaus in Richtung Otterswang weiter fahren. Auf der L 275 kam gleichzeitig von links eine Gruppe von Motorradfahrern. Sie fuhren in Richtung Bad Schussenried und hatten eigentlich Vorfahrt. Der Skoda-Fahrer überquerte aber trotzdem die Kreuzung. Ein 64-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein nachfolgender Motorradfahrer machte eine Notbremsung. Dabei verlor der 66-Jährige die Kontrolle über seine Maschine und stürzte ebenfalls. Er blieb jedoch unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L275 bis 18 Uhr voll gesperrt.