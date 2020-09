Auto touchiert Auto und fährt weiter

Die Polizei Riedlingen sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Bad Schussenried. Zugetragen hat sich der Unfall mitten in der Innenstadt von Bad Schussenried, in der Wilhelm-Schussen-Straße.

Gegenüber der Gaststätte „Chevy’s Diner“ stand, wie die Polizei mitteilt, ein Renault am Fahrbahnrand. Gegen 15 Uhr fuhr ein unbekannter Pkw auf der Wilhelm-Schussen-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit dem geparkten Renault. Obwohl hierbei erheblicher Sachschaden entstand, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.