Ein Unbekannter hat am Sonntag bei Bad Schussenried ein Fahrzeug zerkratzt.

Der VW parkte zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr am Klausenbühlweg in der Nähe des Niklassee. heißt es in einer Polizeimeldung.

Dort hatte er die Beifahrerseite bis auf den vorderen Kotflügel zerkratzt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Der Polizeiposten Bad Schussenried hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.