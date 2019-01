Ein ganz ähnlicher Vorfall wie in Bad Buchau ist kurz davor im benachbarten Bad Schussenried passiert. Ein Unbekannter brach am Mittwoch ein Auto auf. Das Fahrzeug stand von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr auf einem Parkplatz beim Friedhof. Der Täter schlug die Seitenscheibe ein und durchsuchte eine Handtasche. Die hatte die Besitzerin vor dem Sitz des Beifahrers liegen lassen. Der Dieb nahm Bargeld und Kreditkarten an sich. Die Tasche ließ er im Fiat zurück. Anschießend machte er sich aus dem Staub. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach dem Täter. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen.