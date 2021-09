Auto bleibt auf dem Dach liegen

Nicht mehr fahrtauglich war ein Mann am Montag in Bad Schussenried. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 25-Jährige mit seinem Hyundai kurz vor ein Uhr in der Konradin-Kreutzer-Straße. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Der Hyundai überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach einem Alkommtattest war klar, dass er deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro.