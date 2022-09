Auszubildende haben für knapp zwei Wochen eine Wohngruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung des ZfP Südwürttemberg am Standort Bad Schussenried geleitet. Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts wurde ein positives Fazit gezogen, teilte das ZfP mit.

Elf Auszubildende und zwei Studierende der Pflegewissenschaft beteiligten sich am Projekt „Auszubildende leiten eine Wohngruppe“. Die jungen Mitarbeitenden des ZfP sind im zweiten Ausbildungs- oder Studienjahr. Zwei Wochen lang leiteten sie die „Wohngruppe 4“ des Mariotte-Glocker-Hauses, eine Wohngruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung. Die Auszubildenden waren nicht ganz auf sich allein gestellt, sondern wurden von voll ausgebildetem Fachpersonal begleitet. Praxiskoordinatorinnen der Pflegefachschule des ZfP waren stets in doppelter Besetzung zugegen und unterstützten theoretisch und praktisch.

Die Aufgaben reichten von der Pflege der Bewohner über pädagogische Angebote und die Organisation des hauswirtschaftlichen Betriebs bis zur Koordination der Therapie- und Freizeittermine der WG-Mitglieder. „Für uns als Auszubildende war es eine tolle Möglichkeit, unsere Fähigkeiten zu reflektieren und auch unser theoretisches Wissen im Echtbetrieb zu prüfen“, sagt Pirmin Scheffold, einer der Auszubildenden. Sich in einem geschützten Rahmen ausprobieren- und auch mal Fehler machen zu dürfen, sei eine bereichernde Erfahrung gewesen. „Wir haben viel dazugelernt. Und sind als Team noch stärker zusammengewachsen.“

Die Praxiskoordinatorinnen und die Schulleitung der Pflegefachschule bewerteten das Projekt als Erfolg. „Wir haben beobachtet, wie sich die Auszubildenden ihrem Fachgebiet auf einer neuen Ebene angenähert haben und dadurch eigenverantwortlicher und zunehmend selbstbewusster agierten“, so Katharina Härle.

Zum Abschluss wurden Auszubildende und Praxiskoordinatorinnen durch den Fachbereich der Pflegeentwicklung mit einem Fragebogen zum Projekt befragt. „Das Ergebnis war überwiegend sehr positiv, was Lernerfolg und Teambildung angeht“, sagt Tamara Großmann, Mitarbeiterin der Pflegeentwicklung. Positiv sei auch, dass 100 Prozent der Befragten die Projektwoche als festen Bestandteil der Pflegeausbildung begrüßen würden. Auch die Heimleitung zog ein positives Resümee. Die Auszubildenden „brachten frischen Wind in den Arbeitsalltag und bereicherten unser Team auch persönlich“, so Paul Lahode, Ärztlicher Leiter des Mariotte-Glocker-Hauses. „Schade, dass es schon vorbei ist.“ Diesen Satz habe er auch von Bewohnern zu hören bekommen. Das sei die größte Auszeichnung für die Auszubildenden und bestärke ihn darin, das Projekt mit einem neuen Kurs der Pflegefachschule zu wiederholen.