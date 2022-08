Auszeichnungen des ADFC für Radwege

Mit drei Zertifizierungen belohnt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Bemühungen um den Ausbau der Radstrecken in Oberschwaben und im Württembergischen Allgäu. Die beiden Radfernwege Donau-Bodensee-Radweg und Oberschwaben-Allgäu-Radweg würden hochgestuft und in diesem Jahr den vierten Stern erhalten, teilt die Oberschwaben Tourismus GmbH mit. Auch das neue Radwegenetz „Naturschatzkammern“ darf sich über Lorbeeren freuen.

Das jüngst eingeführte Radwegenetz „Naturschatzkammern“ mit 13 Thementouren durch das württembergische Allgäu überzeugte den ADFC. Das radtouristische Angebot der zwischen 33 und 61 Kilometer langen Ausflugsstrecken erhält das seltene Qualitätssiegel „Rad Reise Region“ freuen und heißt nun „Rad Reise Region Naturschatzkammern“. Schon erfahren im Einheimsen von Sternen ist der Fernweg Oberschwaben-Allgäu-Radweg. Nun gibt es für die 365 Kilometer lange Rundtour ab Ulm den vierten Stern. Der Fernweg Donau-Bodensee-Radweg machte es nach: Auf 156 Kilometern gleiten Radler seit Neuestem auf Vier-Sterne-Wegen von Ulm nach Kressbronn.

Die prämierten Radwege in Oberschwaben-Allgäu lassen sich auch miteinander kombinieren. Da wird etwa aus der Naturschatzkammern-Route „Himmelswiesen“ ab Leutkirch nahtlos ein Tête-à-Tête mit den Wildfluss-verliebten „Argenwegen“. In Isny wechselt es sich auf den Radfernweg Oberschwaben-Allgäu-Radweg – bis in Neukirch der Wechsel auf den Donau-Bodensee-Radweg möglich ist.

Die neuen Auszeichnungen kommen nicht von ungefähr: In den vergangenen Jahren hat die Region die Infrastruktur sowie das Gastgeber- und Servicenetz weiterentwickelt: Es gibt eine neue, durchgängige Beschilderung, Infotafeln und Rad-Reparaturstationen wurden eingerichtet. Ausgebaut wird auch das Netzwerk von Bett & Bike-Unterkünften, deren Gastgeber auf die Bedürfnisse der Radler eingestellt sind. Dazu gibt es vielerorts E-Bike-Verleihe, Akku-Ladestationen undc Rastplätze.

In Oberschwaben-Allgäu reagiert man auf die Auszeichnungen in gewohnter Manier: Man feiert. Gemeinsam mit den Gästen. Radurlaubern wird der Herbst mit saisonalen Genüssen vergoldet, während sie auf eigene Faust die Sternerouten erkunden. Zum Klang von Kuh- und Kirchturmglocken radelt es sich durch herbstliche Hügelmeere und Flusslandschaften, hin zu den Attraktionen des vielfältigen Alpenvorlands. Am Abend warten heiße Thermalquellen auf müde Waden und in urigen Gasthäusern kommen Spezialitäten auf den Tisch.

Die Broschüre „Radwege in der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu“ beinhaltet umfangreiches Kartenmaterial sowie Etappenbeschreibungen mit Höhenprofil und gibt einen Überblick über radlerfreundliche Unterkünfte, Radservice-Stationen und den öffentlichen Nahverkehr. Sie ist kostenfrei erhältlich bei Oberschwaben Tourismus, Telefon 07583/92638-0, E-Mail info@oberschwaben-tourismus.de. Die digitale Version steht unter www.oberschwaben-tourismus.de zur Verfügung. Viele Informationen gibt es auf der Seite www.radfahren-oberschwaben.de.