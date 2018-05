Austauschschüler erleben Schnuppertag in französischen Betrieben

Seit elf Jahren haben Schüler der Jakob-Emele-Realschule die Chance, ihr Französisch beim Schüleraustausch mit dem Collège de l’Eichel im elsässischen Diemeringen zu verbessern. So auch die diesjährigen Achtklässler, die neulich zum Gegenbesuch bei den französischen Austauschschülern waren.

Dem französischen Bahnstreik zum Trotz schaffte die deutsche Schülergruppe in Begleitung ihrer Lehrerinnen Sandra Triepke und Corinna Walker-Schaub die Anreise mit Unterstützung von Gasteltern. Diese hatten sich bereit erklärt, die Gruppe aus Straßburg mit Autos abzuholen. Den ersten Abend verbrachten die Jugendlichen bei einer gemeinsamen Feier mit Flammkuchen und Pizza.

Am Tag darauf stand erst einmal der offizielle Teil am Collège de l’Eichel an: Schulleiterin Myriane Nehlig hieß die Gäste willkommen, die französischen Schüler und ihre Lehrerinnen sorgten mit Darbietungen der „Classe d’orchestre“ für den musikalischen Rahmen. Die französischen Schüler erhielten von ihren Partnern ein Begrüßungsgeschenk, bevor die Gäste aus Deutschland den Schulalltag des Nachbarlands kennenlernten. Nach einer Führung durch die Schule besuchten Realschüler gemeinsam mit ihren „Corres“, den französischen Austauschpartnern, den Unterricht.

Eine Besonderheit des deutsch-französischen Schüleraustauschs stellte der Praktikumstag dar, an dem die Realschüler berufliche Erfahrungen in einem Betrieb sammeln und so Einblicke in die Berufswelt des Gastlandes gewinnen konnten.

Auf dem Programm standen auch Besichtigungen, unter anderem an der Maginotlinie. „Der Besuch der Ligne Maginot beeindruckte die deutschen Gastschüler und zeigte einmal mehr, wie wichtig es ist, die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen“, berichten die Jugendlichen. Beim letzten gemeinsamen Ausflug nach Metz und auf das Château Malbrouck hatten die deutschen Jugendlichen die Möglichkeit, die Region Lothringen ein wenig kennenzulernen.

Abends lud das Collège de l’Eichel zu einem großen Dînatoire, einem gemeinsamen Abendessen, in die Schulkantine ein, bei dem sich alle über die ein oder andere Anekdote unterhielten – auf deutsch und auf französisch.