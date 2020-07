Ob Eigentümer oder Mieter, ob Gewerbetreibende oder Firmeninhaber: Alle müssen sich auf Änderungen bei der Grundsteuer einstellen. Die Landesregierung aus Grünen und CDU hat sich auf ein eigenes Modell geeinigt. Es orientiert sich an der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert.

Letzterer bemisst sich an Lage und Marktpreisen in der Region. Dadurch soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass etwa ein gut gelegenes Grundstück am Bodensee mehr einbringt als eine Parzelle in Nordwürttemberg.