Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben das erste Spiel der Winterhallenrunde in der Württembergstaffel gegen den TC Vaihingen/Rohr mit 6:0 gewonnen. Zu keinem Zeitpunkt war dabei der Sieg der Schussenrieder gefährdet.

Schon in der ersten Runde ließ der an Position zwei spielende Schussenrieder David Gaissert seinem Kontrahenten Aleksandar Gergic keine Chance (6:2, 6:1). Bernd Elshof (Position 4) dominierte im ersten Satz (6:4), verlor hingegen Durchgang zwei mit 2:6. Im Match-Tiebreak behielt der Schussenrieder Spielertrainer die Oberhand und setzte sich mit 10:7 durch. In der zweiten Runde besiegte Dominik Böhler (1) Pascal Streit mit 6:2 und 7:5. Michael Walser (3) fertigte Noah Schlagenhauf mit 6:0 und 6:1 ab. Damit stand der Schussenrieder Sieg schon nach den Einzeln fest, die Doppel waren lediglich noch Formsache. Das Einser-Doppel Böhler/Elshof gewann ebenso souverän wie das zweite TCS-Duo Gaissert/Walser, sodass der 6:0-Sieg feststand. Nun wird der TCS in der oberen Tabellenhälfte überwintern, bevor es am 18. Januar zum Auswärtsspiel nach Schwendi geht.