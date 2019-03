In der Schussenrieder Stadthalle fand am Wochenende das dritte Oberschwäbische Saatgut-Festival statt und die Aussteller boten ihr reiches Wissen und kostbare Saatgut-Raritäten an. Das winzige Saatgut wird erst später in die Erde gebracht, das Wissen aus den Vorträgen fiel bereits am Samstag auf fruchtbaren Boden. Die Referenten widmeten sich den Themen „Bauerngärten in Oberschwaben“ und „Alte Sorten in Streuobstwiese und Hausgarten“ oder informierten über „Alte Staudenschätze und Schwabenpflanzen.“ Dass die Zukunft bereits begonnen hat, bewies der Vortrag über Gentechnik und an den fast 40 Ständen ermutigten Visionäre zum Mitmachen.

Der Bogen spannte sich dabei über viele Jahrhunderte. Weit in der Vergangenheit ruht das Wissen, von dem Mareike Punzel erzählte und das im Messkircher „Campus Galli“ anfassbar wird. „Wir haben in einer Genbank eine regionale Landgerste gefunden, die das letzte Mal vor dem Zweiten Weltkrieg angebaut wurde“, erzählte sie. Einen Tisch weiter schwärmte Gabi Hendess aus Grünkraut von ihren getrockneten Blättern und dem eigens gesäten Rotklee. „Bei uns gibt es keine Mischungen, hier kann sich jeder seine individuellen Teezutaten holen.“

Individuell bedeutet beispielsweise, dass Simon Diekmann von den „Small Farmers“ Kichererbsen bevorzugt. Denn: „Sie sind lecker und gesund, bereichern die Fruchtfolge und bringen Stickstoff in den Boden.“ Individuell ist ebenfalls, dass Mechthild Hubl alten Familiensorten eine Zukunft geben, sie sichten und beschreiben möchte. Sie kennt den „Turopolje Saukürbis“, der jung wie Zucchini zu verspeisen ist und auch den Zusammenhang zwischen Fernsehköchen und Kundenwünschen.

Kritik an Saatgut-Konzernen

Motivation ist wichtig – das weiß auch Klaus Lang und schmunzelt. „Wenn die Leute den Biberacher Ziehharmonika-Rettich gesehen haben, kommen sie anschließend zu mir und wollen Ostergruß-Samen." Und damit sind wir wieder beim eigentlichen Thema der einladenden Saatgutfreunde. Der Arbeitskreis des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) „Wilde Gärtner“ und Klaus Lang als erfahrener Saatguterhalter wollen nämlich der dramatischen Verdrängung der Sortenvielfalt entgegensteuern und setzen sich deshalb für eine größere Kulturpflanzenvielfalt ein. „Bereits heute bestimmen nur noch wenige Konzerne über das Angebot unseres Saatguts. Sie setzen auf F1-Hybriden, CMS-Sorten und Pflanzenpatente, die sich nicht zur Weitervermehrung eignen“, kritisieren sie. Damit beherrschten sie den Saatgutmarkt und kontrollierten das weltweite Nahrungsangebot. Auch die Gentechnik sei „eine Sackgasse für Verbraucher und eine Goldgrube für die Konzerne“.

Wenn es nach den Ausstellern geht, war klar: Zukunftsorientiertes Gärtnern heißt, regionales Saatgut zu verwenden und zu vermehren, denn Saatgut ist Kulturgut. Das sehen auch Julia Hagmann und die Geschwister Elli und Linus Greis so. Sie haben schon ein eigenes Gärtle und wählen für die neue Gartensaison Baumspinat-Samen und lange Rettiche. Professionelle Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Eltern, die sich bei den „Wilden Gärtnern“ engagieren.