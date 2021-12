Auf den Spuren der drei Weisen

Die Seelsorgeeinheit Bad Schussenried ruft alle Schussenrieder auf, sich im Zeitraum zwischen dem 2. und 6. Januar 2022 an einer Sternsinger-Familienaktion zu beteiligen. Die Familien und Kinder können sich bei der Aktion wie die drei Weisen auf die Suche nach dem Königskind machen und dabei die Krippen in den Kirchen St. Magnus Bad Schussenried, St. Oswald Otterswang, St. Sebastian Reichenbach und Hl. Kreuz Allmannsweiler entdecken.

Und so geht es: Bei jeder Krippe ist eine Krone zu finden. Bei der Krone steht eine kleine Truhe, darin ein Rätsel, das die Kinder zu Hause lösen können. Mit den vier Lösungen geht es auf die Suche, die letzte Etappe. Beim Königskind liegt die Krönungsaufgabe bereit.

Doch wo ist das Kind zu finden? Soviel sei verraten: Es liegt in keiner Kirche und in keiner Kapelle. In Reichenbach haben großherzige Bürger sich der Zimmersuchenden erbarmt und sie aufgenommen. Sie haben keinen Palast, den sie anbieten konnten, aber eine wunderschöne Gartenlaube. Dort wurde alles getan, um ein gemütliches Plätzchen dem König zu bereiten. Dort will er gefunden werden. Die Gartenlaube liegt direkt am Fahrradweg Abzweigung Allmannsweiler. Und wie das bei diesem König üblich ist, in der Nähe ist ein großer Stern zu sehen. Er steht auf dem Balkon vom Wohnhaus der barmherzigen Bürger. Die Herberge des Königs ist allerdings hinter dem Wohnhaus. Einfach die Türe der Gartenlaube öffnen und eintreten. Er freut sich über jeden Besuch.

Ist die Krönungsaufgabe gelöst, werden alle fünf Blätter in einen Umschlag gesteckt, den Absender nicht vergessen und ab in einen der grünen Briefkasten „Sternsingeraktion“ in den Kirchen oder in den Briefkasten Pfarramt der Seelsorgeeinheit.

Unter allen Teilnehmenden werden am Sonntag, 9. Januar, beim Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in St. Magnus drei Familienkarten für das Planetarium in Laupheim verlost.

An jeder Station gibt es kleine Anregungen/Gedanken zur jeweiligen Krippe und zum Weihnachtsgeheimnis. Und für die kleinsten die noch keine Rätsel lösen können, steht an jeder Station eine Truhe, in der ein Schatz für dieses Alter bereitliegt.