Bezugnehmend auf die Aktion „Immer wieder samstags – unterwegs auf den Spuren des Heiligen Martin“ findet eine Pilgerwanderung am Samstag, 6. April, auf dem Martinusweg statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr in Ummendorf, Schulstraße 30, am Parkplatz bei der Sporthalle. Von dort gibt es einen Bustransfer nach Bad Schussenried. Diese Fahrt ist für die Teilnehmer kostenlos. In Bad Schussenried startet die Pilgertour um 9.45 Uhr an der Kirche St. Magnus, Klosterhof 7. Die Strecke beträgt 20 Kilometer und ist als nicht schwierig eingestuft. Sie führt von Bad Schussenried, über Hochdorf – dort besteht im Landgasthof Grüner Baum die Möglichkeit einer Stärkung – weiter nach Ummendorf und auf den Kreuzberg. Die Ankunft in Ummendorf ist für 16.30 Uhr geplant. Im Gehen, Schauen, Staunen und Stillsein kann man in Ruhe nach den Spuren des Heiligen Martin und Spuren Gottes im eigenen Leben suchen. Begleitet wird die Tour durch Prälat Werner Redies, Eugen Engler und Dekanatsreferent Philipp Friedel.