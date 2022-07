Arnold Stadler kommt nach Bad Schussenried

Der diesjährige Literatursommer Baden-Württemberg steht unter dem Leitsatz „Literatur made im Ländle –70 Jahre Baden-Württemberg“. Einen Großteil dieser siebzig Jahre decke Arnold Stadlers literarisches Schaffen ab, heißt es in einer Pressemitteilung des Literauturnetzwerks Oberschwaben. Die Stadt Meßkirch stelle ihren Ehrenbürger auf einer Sommertour durch Oberschwaben Einheimischen und Gästen, Literaturkennern und Neugierigen an sechs besonderen Orten in Oberschwaben vor. Am 21. Juli macht die Lesereise Station in Bad Schussenried.

In Bad Schussenried teilt Arnold Stadler mit Reinhold Aßfalg und Hannelore Nussbaum oberschwäbische Erinnerungen, die auch die Kehrseite des Idylls ausleuchten. Reinhold Aßfalg, Jahrgang 1940, präsentiert dabei sein Buch „Das alte Dorf“, das dieser Tage erscheint. Die Schriftstellerin Hannelore Nussbaum aus Bad Schussenried, der modernen Designerwelt ebenso verbunden wie der oberschwäbischen Dichterin Maria Menz, kann auf Begegnungen mit Persönlichkeiten in Oberschwaben zurückblicken, die bis heute nachwirken. Die Moderation übernimmt Oswald Burger. Los geht es um 17 Uhr. Treffpunkt ist das Kloster Schussenried Eingang Ost.

„Stadler & Friends“ wird im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg gefördert von der Baden-Württemberg-Stiftung. Die Veranstaltungen finden möglichst draußen statt und können bei freiem Eintritt besucht werden. Die Platzzahl ist beschränkt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.lio-netzwerk.org oder bei der Tourist-Info Meßkirch telefonisch unter 07575 / 206 14 22 oder per E-Mail unter tourismus@messkirch.de.