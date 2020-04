Bei insgesamt zehn Bewohnern in Bad Schussenried, Laupheim, Ulm und anderen Orten hat am Dienstag und Mittwoch das Telefon geklingelt.

Der Anrufer gab sich in jedem der Fälle als Polizist aus und gab an, dass in der Nachbarschaft des Angerufenen ein Einbruch verübt worden sei. Bei den Tätern sei nun die Adresse der Angerufenen gefunden worden.

Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch schnell und reagierten richtig. Sie beendeten das Gespräch und legten auf. Das Polizeipräsidium ermittelt.