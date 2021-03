Anmeldung für Gottesdienste in Steinhausen

In der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried findet am Samstag, 3. April, von 20.30 Uhr an die Osternachtsfeier statt.

Vor diesem Gottesdienst wird das Osterfeuer mit dem Kreuz „vom Christbaum zum Kreuz zum Osterfeuer zum Leben“ entzündet. An diesem Kreuz, das ursprünglich der Christbaum der Kirchengemeinde war, konnten in der Fastenzeit alle Kirchenbesucher ein Band anbinden als Symbol für den Verzicht einer Kleinigkeit des stressigen Alltagslebens.

Am Ostersonntag beginnt das feierliche Hochamt um 10.15 Uhr. Ebenfalls um 10.15 Uhr bildet die Eucharistiefeier am Ostermontag den Abschluss der Osterfeiertage.

Zu jedem Gottesdienst ist eine Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 07583/2377 während der Öffnungszeiten erforderlich.