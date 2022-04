Anja Beetz will eine Stütze für die Menschen sein

Die Johanniter Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee hat eine neue Koordinatorin: Anja Beetz hat das Amt bereits im Januar übernommen und stellt sich und ihre Arbeit nun vor.

Hatte schon die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen im Alltag Einzug gehalten und verunsichert, so kommen nun noch die Ängste im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in unser Bewusstsein. Die Johanniter Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee bietet Menschen in dieser besonderen Zeit ihre Hilfe an. So stehen die ehrenamtlichen Begleiter und Begleiterinnen schwerstkranken Menschen in der letzten Lebensphase zu Hause oder im Pflegeheim zur Seite. Häufig ist es ihnen möglich, Menschen trotz der erschwerten Bedingungen zu unterstützen und dabei manche Herzenswünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Sie bringen Zeit zum Gespräch oder zum Schweigen mit und bieten Unterstützung und Begleitung in vielfältigen Fragen an. Die Hilfestellung beim Umgang mit Ängsten, Schmerzen, Einsamkeit trägt auch etwas zur Entlastung der Angehörigen und Pflegekräfte bei.

„Unser Angebot ist kostenfrei und steht jedem unabhängig von Alter, Konfession und Nationalität bereit“, betont Anja Beetz, die im Januar 2022 das Amt der Koordinatorin der Johanniter Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee als Nachfolgerin von Isolde Löffler-Bertl übernommen hat. Schon die ersten Treffen mit den Hospizbegleiterinnen - und ein Kennenlern-Ausflug in das Donautal - waren ein gelungener Start der Zusammenarbeit.

Als Pädagogin war sie schon früh im Berufsleben mit dem Thema Tod und Sterben in Verbindung gekommen. „Menschen in den schwierigen und belasteten Zeiten des Lebens zu begleiten war auch stets eine berufliche Aufgabe, die ich in vielen Jahren und auf unterschiedliche Weise ausübte. Immer wieder waren es diese Weggemeinschaften, die auch mein Leben bereicherten und vertieften“, so Beetz.

Die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes sieht sie als eine Säule neben der medizinischen, pflegerischen und seelsorgerischen Begleitung. „So verstehen wir uns als unterstützende und ergänzende Kraft. Dank der Förderung durch die gesetzlichen und privaten Pflegeversicherungen und vielen Spendern können wir seit über 22 Jahren diese Arbeit in den Gemeinden in und um Bad Schussenried und dem Federseegebiet tun.“

Der Aufgabenbereich der Koordinatorin mit Zusatzausbildung „Palliative Care“ umfasst die Beratung, Einsatzleitung aber auch die Vermittlung und Zusammenarbeit mit Ärzten, Palliativmedizinern, Pflegediensten und Seelsorgern. Der Johanniter-Hospizgruppe gehören neben Beetz 17 freiwillige geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bad Schussenried und verschiedenen umliegenden Gemeinden an. Viele sind seit langen Jahren immer noch mit viel Motivation unterwegs um den „letzten Tagen mehr Leben zu geben“.

In den vergangenen Monaten lernte Anja Beetz bereits viele Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Hospiz kennen. „Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hospizgruppe und mit den Vertreterinnen und Vertreter der Städte, Kirchengemeinden und Einrichtungen will ich mich für die Menschen am Ende des Lebensweges und deren Angehörigen stark machen.“ Lebenswertes Leben bis in den Tod kann über Nähe und Zuwendung der ambulanten Sterbebegleitung gelingen. Für diese würdevolle Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen will sich Beetz einsetzen. Als Ansprechpartnerin will sie für Angehörige und Bürgerinnen und Bürger in der Region erreichbar sein.