Ana Bienek singt am Freitag, 23. März, ab 20 Uhr in der „Dicken Hilde“ in Lufthütte bei Bad Schussenried bei einem irischen Abend mit Whisky und Guiness-Bier.

Bienek hat ein Jahr in Irland gelebt und dort mit vielen Musikern gespielt und gesungen. Sie schöpft aus einem großartigen Schatz von irischen Liedern und Balladen, die mit ihren melodischen, lustigen wie auch melancholischen Melodien die Herzen erobern.

Mit ihrer warmen, ausdrucksvollen Stimme und ihrer Freude an der irischen Musik versteht es Ana, die Zuhörer zu begeistern und ein echtes Gefühl von irischem Flair zu vermitteln, so der Veranstalter.