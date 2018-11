Alle an einen Tisch: Mehrere Schussenrieder Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Aktion Weihnachtstisch zu ermöglichen. Der Weihnachtstisch am kommenden Sonntag, 2. Dezember, soll ein Treffpunkt für all jene sein, die kein oder nur wenig Geld haben, die gesellschaftlich keinen Anschluss finden oder aus anderen Gründen allein sind.

Dass es diese Menschen auch im reichen Oberschwaben gibt, wird oft übersehen. Die Mitarbeiter des Tafelladens, der Caritas, der Hospizgruppe oder der Stadtverwaltung wissen jedoch, dass es auch in ihrer Stadt genug Menschen gibt, deren Leben nicht nur glücklich verläuft. Zusammen mit dem Team der Schulsozialarbeit und den beiden Kirchengemeinden organisieren sie daher seit mittlerweile sieben Jahren den Weihnachtstisch. Geboten wird am Sonntag ein kostenloses Mittagessen, Kaffee und Kuchen, musikalische Unterhaltung und ein Programm für Kinder. „Für uns ist das eine wichtige Aktion, weil wir all diesen Menschen, egal ob alleinstehen oder finanziell bedürftig, einen schönen Tag bereiten wollen. Sie stehen sonst nie im Mittelpunkt – am Sonntag aber schon“, sagt Barbara Widmann von der Schussenrieder Stadtverwaltung. Sie hofft erneut auf eine rege Beteiligung, genau so wie in den vergangenen Jahren. Los geht es um 11.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus im Klosterhof 5.