Am Sonntag gibt’s Wolle und Stoff in allen Facetten

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach erleben die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 11. Juli, Wolle und Stoffe in all ihren Facetten. Gezeigt werden traditionelle und heute wieder angesagte Handarbeitstechniken.

Historische Handarbeitstechniken faszinieren bis heute. Die Besucher des Museumsdorfs können am Sonntag den Museums-Klöpplerinnen und -Stickerinnen um Ute Missel, Jutta Maier und Angelika Bischoff auf die Hände schauen. Dabei erhalten die Museumsgäste Tipps und Tricks zum geschickten Umgang mit der Nadel. Die Kunst des Bandwebens zeigt Sabrina Reich – schließlich waren verzierte Bänder anno dazumal stets Teil traditioneller Festtagsbekleidung. Einkaufs- und Haarnetze herzustellen bedarf besonderen Geschicks: Inge Exner stellt vor, was es mit diesem Gewerk auf sich hat. Das uralte Handwerk des Webens beherrscht Hildegard Igel perfekt und zeigt in der Webdunke des Kürnbachhauses, wie es funktioniert.

Geduldige Handarbeit

Beim Kürnbacher Spinntreff wird gekonnt veranschaulicht, welche geduldige Handarbeit Frauen in den Wintermonaten früher zu erledigen hatten und was beim Verspinnen von Wolle zu beachten ist.

Wie man tolle Pappwebrahmen und Webkörbchen bastelt, erleben Kinder unter Anleitung des Fördervereins. Bei Helga Ulmschneider können die jungen Besucherinnen und Besucher niedliche Stoff-Bonbons fertigen. Ralf Hartkopf und Blandine Hartmann bemalen mit den Kindern Stoffkissen und füllen diese mit Naturmaterialien wie Lavendel. Darüber hinaus lädt der Schwäbische Eisenbahnverein wieder zu Fahrten mit seinen Mini-Dampfbahnen ein.

Bunte Bänder selber machen

Bunte Bänder weben – mit einem Korb voll Garne, Webekamm und Schiffchen geht es unter Anleitung von Sabrina Reich Schritt für Schritt voran. Zum Thema „Am laufenden Band“ findet um 13 Uhr ein zweistündiger Workshop statt. Reich zeigt, wie man einen Webbrief liest, die Kette vorbereitet und was beim Bandweben in der Kettrips-Technik zu beachten ist. Aufgrund der sehr begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung im Internet unter www.museumsdorf-kuernbach.de oder unter Telefon 07351/52-6784 gebeten.

Für das leibliche Wohl sorgten die Vesperstube mit ihrem Biergarten und ein Imbissstand. Zudem holt der Museumsbäcker oberschwäbische Köstlichkeiten aus dem Holzofen des historischen Backhäusles.