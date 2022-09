Am Magnusfest-Sonntag erklingt besondere Kirchenmusik

Der Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Magnus am Sonntag, 18. September, um 9.15 Uhr in der Sankt-Magnus-Kirche Bad Schussenried wird wieder ein besonderes musikalisch-festliches Gepräge erhalten: Chor- und Orchesterensemble Sankt Magnus unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf haben eine neue Messvertonung einstudiert. So dürfen sich die Gottesdienstbesucher auf die „Festliche Messe F-Dur“ von Ignaz Reimann (1820 – 1885) freuen, heißt es in einer Ankündigung.

Der schlesische Komponist Reimann gilt bis heute als einer der beliebtesten katholischen Kirchenkomponisten und versteht es in seinen Werken meisterhaft gute Sanglichkeit und schöne Melodielinien mit anspruchsvollem Tonsatz und liturgisch-mustergültiger Verwendbarkeit zu verbinden. Den Schussenrieder Gottesdienstbesuchern dürfte Reimann kein Unbekannter sein, da Chor und Orchester St. Magnus drei weiteren Messen und diverse kleinere Werke von Reimann in seinem Repertoire hat.

Ergänzend dazu wird der von Kirchenmusikdirektor Wolf vertonte Antwortpsalm „Es ist ein köstlich Ding“ erklingen. Aus der Klosterzeit wird ebenfalls als Neueinstudierung ein „Laudate Dominum“ von Pater Isfrid Kayser (1712 – 1771) musiziert. Isfrid Kayser galt zu seiner Zeit als einer der bedeutendsten Klosterkomponisten Oberschwabens. Die Brüder von Isfrid Kayser, nämlich Norbert, Balthasar und Konrad waren ebenfalls Musiker und Ordensgeistliche, sein Bruder Konrad war im 18. Jahrhundert Musikdirektor im Kloster Schussenried. Aber auch das Magnuslied, das Kinderfestlied „Geh aus, mein Herz“ und „Großer Gott“ werden nicht fehlen, ganz dem Thema des Magnustages verpflichtet „…ihn zu loben, ihn zu preisen, auf ihr Christen rüstet euch“. Als Orgelnachspiel wird Matthias Wolf die „Toccata in c“ von Leon Boellmann spielen.

Eine weitere Möglichkeit den Kirchen- und Stadtpatron zu ehren, bietet am Magnusfest-Sonntag, 18. September, um 18 Uhr der feierlich-festlich gestaltete Vespergottesdienst. Eine der positiven Früchte der Coronazeit ist es, dass dieser Gottesdienst inzwischen von einem vierstimmigen Ensemble des Magnuschores gestaltet wird. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Wolf werden festliche Psalmvertonungen und Gesängen aus unterschiedlichen Epochen, das Magnuslied sowie Lieder aus dem Gotteslob erklingen. Am Ende des Vespergottesdienstes wird der Einzelsegen mit dem Magnusstab erteilt.