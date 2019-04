Junge und alte Handwerksmeister zeigen am Sonntag, 28. April im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach ihr Können. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher Schmied, Drechsler und Flaschner bei ihrer Arbeit erleben.

Beim historischen Handwerkertag im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach präsentieren rund 30Handwerker in original eingerichteten Werkstätten ihre Handwerkskunst. Zu den Höhepunkten des Handwerkertags gehören das Schmieden in der historischen Schmiede, die Arbeit am Webstuhl im 350 Jahre alten Kürnbachhaus sowie das Dreschen mit der Dreschmaschine. Daneben präsentieren beim historischen Handwerkertag auch andere ihre traditionellen Handwerke: Herrenschneiderin, Glasbläserin, Zimmermänner, Korbmacher, Haarnetzmacherin, Drechsler, Klöpplerin, Besenbinder, Wagner, Flaschner, Riemenschneider, Töpferin und einige mehr zeigen an diesem Sonntag ihre Handwerkskunst. Die Besucher erleben dabei sowohl hautnah komplizierte handwerkliche Feinarbeit wie auch körperlich anstrengende Arbeitsvorgänge aus Zeiten vor der industriellen Massenfertigung. Ein nostalgischer Hingucker sind darüber hinaus die Bearbeitung von Grünholz auf der Wippdrehbank und Vorführungen zum traditionellen Umgang mit der Sense.

Kleine Besucher dürfen am Handwerkertag den jungen und alten Meistern nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch selbst Hand anlegen. Gemeinsam mit den Dreschfleglern können sich Kinder und Jugendliche in der schweißtreibenden Arbeit des Dreschens ausprobieren oder beim Seiler ihr eigenes Seil drehen. Außerdem können sie unter fachkundiger Anleitung töpfern, Kissenbezüge bemalen und mit dem Förderverein ihre eigene Kartoffel dämpfen. Auch lädt die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins Groß und Klein zu einer Fahrt ein.

Im Tanzhaus serviert der Trachtenverein Ochsenhausen Essen. Im Ziegenstadel bewirtet der Risstaler Trachtenverein und die Freiwillige Feuerwehr Bad Schussenried.